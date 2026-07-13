Жук-олень: 8 лет огромной личинкой ради 3 недель бойни на дереве

В летнюю пору жуки-олени не мечтают о комфорте, их гемолимфа переполнена гормонами, отправляющими их в бой! Каждый день, когда дневной зной начинает спадать, жук-олень встаёт на крыло и движется по едва заметному ориентиру, по запаху феромонов самки.
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