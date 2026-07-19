БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

«Пулемета я вам не дам!»: Что реально мы можем противопоставить атакам дронов ВСУ в Приазовье и на море

«Пулемета я вам не дам!»: Что реально мы можем противопоставить атакам дронов ВСУ в Приазовье и на море

Необходимость укрепления портов давным-давно назрела, как и военно-техническое оснащение гражданских судов Дмитрий Родионов Фото: URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Сорокин
Это не ко мне...Это к тому клоуну, которому я ответил...
Ответить
3 н.
Александр Стародубцев
Те кто сейчас в генералах сидит, в момент развала в капитанах и майорах бегали.
Ответить
1 н.
Alex Nемо
В одном старом советском фильме (уже не помню названия к сожалению) знаменитый Вячеслав Васильевич Тихонов, игравший там роль советского чиновника-пенсионера, сказал такую фразу: &quot; Мы вами управляли, управляем и управлять будем!&quot;. Её не заметила цензура, да и среди зрителей мало кто обратил внимание на неё. Я обратил внимание только потому что уже тогда меня дед учил думать, слушать и анализировать. Так что те, кто развалил систему ПВО (Армию), Государство, как сидели в кабинетах, так и сидят. Просто такие как вы этого так и не поняли. Есть такой закон общества, да и в физике он тоже есть - сила не появляется из ни откуда и не исчезает в никуда!
Ответить
1 н.