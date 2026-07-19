«Пулемета я вам не дам!»: Что реально мы можем противопоставить атакам дронов ВСУ в Приазовье и на море

Alex Nемо

В одном старом советском фильме (уже не помню названия к сожалению) знаменитый Вячеслав Васильевич Тихонов, игравший там роль советского чиновника-пенсионера, сказал такую фразу: " Мы вами управляли, управляем и управлять будем!". Её не заметила цензура, да и среди зрителей мало кто обратил внимание на неё. Я обратил внимание только потому что уже тогда меня дед учил думать, слушать и анализировать. Так что те, кто развалил систему ПВО (Армию), Государство, как сидели в кабинетах, так и сидят. Просто такие как вы этого так и не поняли. Есть такой закон общества, да и в физике он тоже есть - сила не появляется из ни откуда и не исчезает в никуда!