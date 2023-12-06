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GTA 6 – вчерашний день: GTA 7 стала трендом в Твиттере Очевидно, энтузиазм по пово...

GTA 6 – вчерашний день: GTA 7 стала трендом в Твиттере Очевидно, энтузиазм по пово...

GTA 6 – вчерашний день: GTA 7 стала трендом в ТвиттереОчевидно, энтузиазм по поводу GTA 6 настолько велик, что заставляет игроков фантазировать о следующей главе серии Rockstar Games, а именно GTA 7, которая уже вошла в тренды X/Twitter, несмотря на то, что речь идет об… источник.

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