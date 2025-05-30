Прошла неделя здорового образа жизни.

Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, который его окружает. Детский сад и семья - вот две основные социальные структуры, которые главным образом определяют уровень здоровья ребенка .
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