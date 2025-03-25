Открытый Aston Martin Vanquish Volante стал самым быстрым в своем классе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Представленный в прошлом году Vanquish — это единственный серийный Aston Martin в нынешней гамме, которому полагается флагманский двигатель V12.
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