На сибирского альпиниста, шедшего за телом товарища, сошел ледник в горах Пакистана

Маршрут, по которому шли россияне, был крайне сложным Трое российских альпинистов - Сергей Миронов, Сергей Нилов и Михаил Миронов - попали в беду в горах Пакистана, когда пытались забрать тело погибшего в прошлом году Дмитрия Головченко, пишет "КП-Новосибирск".