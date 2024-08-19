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На сибирского альпиниста, шедшего за телом товарища, сошел ледник в горах Пакистана

На сибирского альпиниста, шедшего за телом товарища, сошел ледник в горах Пакистана

Маршрут, по которому шли россияне, был крайне сложным Трое российских альпинистов - Сергей Миронов, Сергей Нилов и Михаил Миронов - попали в беду в горах Пакистана, когда пытались забрать тело погибшего в прошлом году Дмитрия Головченко, пишет "КП-Новосибирск".

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