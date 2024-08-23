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Обстановка в Курской области на 23 августа: Как Россия не поддалась на отвлекающий маневр ВСУ и кто в Европе осудил вторжение в Курскую область

Обстановка в Курской области на 23 августа: Как Россия не поддалась на отвлекающий маневр ВСУ и кто в Европе осудил вторжение в Курскую область

Ликвидация вторгшихся в Курскую область подразделений ВСУ, как сообщили в российском военном ведомстве, продолжается Александр КОЦ Сегодня 11K прочитали До плена дожил один диверсант Более 300 военных и 23 единицы бронетехники потеряли ВСУ за сутки на курском направлении.

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