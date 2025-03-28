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Убийство Кеннеди и ЦРУ: изучение документов

Убийство Кеннеди и ЦРУ: изучение документов

www.globallookpress.com/IMAGO/Arnie Sachs 22 ноября 1963 года тридцать пятый президент Соединенных Государств Америки Джон Фицджералд Джозеф-Патрикович Кеннеди был застрелен в открытом автомобиле на одной из главных улиц Далласа – столицы Техаса.

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