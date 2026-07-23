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test mazurok

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🛣 Трассу Ялта — Севастополь продолжают расчищать после непогоды

🛣 Трассу Ялта — Севастополь продолжают расчищать после непогоды На участке с 19-го по 25-й километр дорожники убирают грязь и камни с проезжей части.

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