🛣 Трассу Ялта — Севастополь продолжают расчищать после непогоды На участке с 19-го по 25-й километр дорожники убирают грязь и камни с проезжей части.
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🛣 Трассу Ялта — Севастополь продолжают расчищать после непогоды На участке с 19-го по 25-й километр дорожники убирают грязь и камни с проезжей части.