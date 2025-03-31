Минэк выбрал банки для новой программы кредитования МСП

Минэкономразвития утвердило список банков для новой программы льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), которая заменит завершившуюся программу «1764» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает Forbes.
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