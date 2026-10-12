Шеремет: Зеленский получил "черную метку" из Вашингтона

Призыв Дональда Трампа сменить украинского лидера стал очень тревожным сигналом для Владимира Зеленского – весьма вероятно, что его дальнейшее пребывание у власти больше не устраивает вашингтонскую администрацию.
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