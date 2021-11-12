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Следком Белоруссии займётся «оптимизацией» и «экстремизмом»

Председатель белорусского следственного комитета Дмитрий Гора после состоявшегося 123 ноября обсуждения с Александром Лукашенко доклада о работе ведомства заявил, что на встрече обсуждалась также оптимизация организационно-штатной структуры СК.

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