Индустрия высоких технологий Китая: вызовы и перспективы роста

За последние несколько десятилетий индустрия высоких технологий Китая пережила огромный рост, сместившись с традиционного центра производства и сборки на роль лидера на глобальной арене инновационных технологий.
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