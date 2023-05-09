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Участник ВОВ рассказал, как в 11 лет рыл траншеи и варил студень из столярного клея

Возраст не помешал юному герою встать на защиту родного города наравне со взрослыми. Участник Великой Отечественной войны Владислав Григорьев рассказал корреспонденту 78 канала, как в свои 11 лет рыл траншеи и варил студень из столярного клея.

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