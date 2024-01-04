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“95% моих друзей от меня отвернулись”, – Ирина Горбачева призналась, что близкие не поддерживали ее позицию

“95% моих друзей от меня отвернулись”, – Ирина Горбачева призналась, что близкие не поддерживали ее позицию

Ирина Горбачева столкнулась с неприятием своих убеждений после начала спецоперации в России. Многие осудили ее желание остаться в стране и поддерживать беженцев.

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Комментарии
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Андрей Миняков
А эти 95процентов точно были друзьями? Мне кажется вы избавились от плохой компании.
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17 час.
АС
Александр Сысоев
Ирина, вам повезло, обстоятельства избавили вас от лживых друзей, Лучше иметь 5%, но настоящих друзей.
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14 час.

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