Царьград

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ВСУ загнали в классическую ловушку: Ящик Пандоры в СВО открыт. Видео с фронта пугает даже украинцев

ВСУ загнали в классическую ловушку: Ящик Пандоры в СВО открыт. Видео с фронта пугает даже украинцев

Украинский инсайдер заявил, что с применением кассетных бомб украинская сторона открыла ящик Пандоры.

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Комментарии
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Зоя
трезвые слова...не все укрофашисты конченые....
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17 час.
АК
Александр Киевская Русь
Не все, но достаточно.  СМИ  зомибировали украинцев своей лживой пропагандой о России. Фашизм на Украине расцвел пышным цветом и надо признать, что только Россия может  уничтожить эту бандеро-фашистскую гадину. Смотрел свежий опрос  киевлян.  К моему удивлению, все ответы опрашиваемых сводились к одному - Россия агрессор.
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16 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Киевляне первые продались нацизму. Убьюдки
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2 час.

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