АК

Александр Киевская Русь

Не все, но достаточно. СМИ зомибировали украинцев своей лживой пропагандой о России. Фашизм на Украине расцвел пышным цветом и надо признать, что только Россия может уничтожить эту бандеро-фашистскую гадину. Смотрел свежий опрос киевлян. К моему удивлению, все ответы опрашиваемых сводились к одному - Россия агрессор.