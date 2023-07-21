ВСУ загнали в классическую ловушку: Ящик Пандоры в СВО открыт. Видео с фронта пугает даже украинцев
Украинский инсайдер заявил, что с применением кассетных бомб украинская сторона открыла ящик Пандоры.
Комментарии
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трезвые слова...не все укрофашисты конченые....
Не все, но достаточно. СМИ зомибировали украинцев своей лживой пропагандой о России. Фашизм на Украине расцвел пышным цветом и надо признать, что только Россия может уничтожить эту бандеро-фашистскую гадину.
Смотрел свежий опрос киевлян. К моему удивлению, все ответы опрашиваемых сводились к одному - Россия агрессор.
Киевляне первые продались нацизму. Убьюдки
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