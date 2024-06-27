На Камчатке будут судить мужчину, который угрожал пистолетом своей сожительнице

На Камчатке завершено расследование по факту запугивания с использованием пневматического пистолета. По версии следствия, 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к своей 28-летней сожительнице, которая отказалась идти домой после вечеринки в ночном баре.
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