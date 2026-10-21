© Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOMС начала 1980-х годов нейробиологов занимает загадка, зачем нервным клеткам нужны BK-каналы (от Big Potassium — «большой калий»), пропускающие ионы калия в 10-20 раз легче любых других каналов этого рода.