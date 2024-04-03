Всплеск активности сети Solana, поскольку мем-монеты привлекают внимание инвесторов

В среде цифровых валют наблюдается неожиданный всплеск интереса к монетам-мемам сети Solana. Эта неожиданная тенденция отмечена увеличением инвестиций в такие проекты, как BOME и SLERF, которые привлекают значительное внимание.
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