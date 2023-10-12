В Барнауле водитель протаранил трамвайную остановку: есть пострадавшие

Водитель, который влетел на остановку, был пьян. Известно, кто пострадал и какая помощь им оказана.В среду, 11 октября, иномарка "Тойота Камри Грация" врезалась в ограждение у остановки и влетела в пассажиров.
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