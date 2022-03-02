Газета.ру

6 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...войну не ведёт, но подтанцовывает тем, кто ведёт войну с Россией. И это "медицинский факт" во множестве проявлений.Макрон: Франция н...
  • Астон Мартин
    о какForbes: 156-метро...
  • Одиссей Одиссеев
    Да. Надо ускорить проведение спец операции.WSJ: США могут за...

Субсидии на оплату ЖКУ будут назначаться семьям, если затраты выше 15% семейного бюджета

Субсидии на оплату ЖКУ будут назначаться семьям, если затраты выше 15% семейного бюджета

На Российской строительной неделе председатель Комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что снижение "порога" оплаты жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи потребует из бюджета 25-30 млрд рублей в год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх