Субсидии на оплату ЖКУ будут назначаться семьям, если затраты выше 15% семейного бюджета

На Российской строительной неделе председатель Комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что снижение "порога" оплаты жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи потребует из бюджета 25-30 млрд рублей в год.