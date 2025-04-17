В Смоленске начались археологические раскопки на месте возведения межвузовского кампуса

Перед зданием СмолГУ появился баннер, информирующий о начале археологических исследований на территории университета и прилегающих к нему земельных участках в рамках строительства корпусов межвузовского кампуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии