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Учимся вышивать бисером: основные приемы

Учимся вышивать бисером: основные приемы

​​​​​​​ Вышивать бисером — это приятное, полезное и совсем нетрудное занятие. В данной технике можно выполнить картину, сумочку, украшение или икону.

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