Учимся вышивать бисером: основные приемы

Вышивать бисером — это приятное, полезное и совсем нетрудное занятие. В данной технике можно выполнить картину, сумочку, украшение или икону.
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