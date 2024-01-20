Высота снежного покрова в Петербурге подобралась к рекордной

Уже завтра вечером в городе начнётся оттепель. Высота снежного покрова на центральной метеостанции Петербурга сегодня утром составила 45 сантиметров, что является одним из самых больших значений за всю историю метеонаблюдений.
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