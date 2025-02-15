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Запад должен сделать ряд жестов доброй воли

Минутка  прожектов.Вчера  во время  очередного   мюнхенского   сговора    главный  гинеколог  старой  дыры  Европы    Урсула фон дер Ляйен, или  как  там её,  потребовала от президента России Владимира Путина доказать, что он хочет мира в украинском конфликте.

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