Земельный участок жительницы Мангистау аким выдал другому человеку

Об этом сообщили в областном Мангистауском суде. Женщина обратилась в СМАС Мангистауской области с иском о признании недействительным решение акима поселка от 2006 года о предоставлении безвозмездно земельного участка У.
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