The Telegraph: Париж задерживает планы ЕС по поставкам снарядов Киеву

Некоторые европейские дипломаты начали обвинять Францию в том, что она намеренно тормозит процесс совместной закупки Евросоюзом снарядов для армии Украины, утверждает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Некоторые европейские дипломаты начали обвинять Францию в том, что она намеренно тормозит процесс совместной закупки Евросоюзом снарядов для армии Украины, утверждает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Свежие комментарии