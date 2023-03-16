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The Telegraph: Париж задерживает планы ЕС по поставкам снарядов Киеву

The Telegraph: Париж задерживает планы ЕС по поставкам снарядов Киеву

Некоторые европейские дипломаты начали обвинять Францию в том, что она намеренно тормозит процесс совместной закупки Евросоюзом снарядов для армии Украины, утверждает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

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