ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Министр обороны Пакистана Асиф: страна не планирует начинать войну с Индией без эскалации

Министр обороны Пакистана Асиф: страна не планирует начинать войну с Индией без эскалации

ИСЛАМАБАД, 27 апреля, ФедералПресс. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не намерена начинать военные действия против Индии, если со стороны соседнего государства не произойдет эскалации конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх