Министр обороны Пакистана Асиф: страна не планирует начинать войну с Индией без эскалации

ИСЛАМАБАД, 27 апреля, ФедералПресс. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не намерена начинать военные действия против Индии, если со стороны соседнего государства не произойдет эскалации конфликта.
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