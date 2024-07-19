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В бундестаге могут обсудить размещение американских ракет в Германии

В бундестаге могут обсудить размещение американских ракет в Германии

Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует инициировать внеочередную сессию, чтобы обсудить заявленные США планы разместить на территории Германии ракетные комплексы, заявил «Известиям» депутат немецкого парламента Евгений Шмидт.

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