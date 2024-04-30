Билл Гейтс продолжает работать с Microsoft после ухода из совета директоров

В 2021 году основатель Microsoft Билл Гейтс покинул позицию в совете директоров компании, что совпало с временем проведения следствия в связи с его возможным романтическим взаимоотношением с одной из сотрудниц.
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