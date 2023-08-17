Российское гражданство за десятилетие получили миллионы трудовых мигрантов. Обычно это здоровые мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.
Интересная ситуация сложилась с мигрантами в России
Комментарии
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Андрей
Скатерью дорожка...
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2 час.
Ирина
Они в России не нужны, совсем. Пусть уезжают.
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2 час.
Уя
Уфимцев я
важнейшая задача сегодня не обновление парка автобусов, а решение проблемы с мигрантами, которых уже более 16 миллионов в стране...
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7 мин.
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