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Интересная ситуация сложилась с мигрантами в России

Интересная ситуация сложилась с мигрантами в России

  Российское гражданство за десятилетие получили миллионы трудовых мигрантов.   Обычно это здоровые мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.

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Комментарии
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Андрей
Скатерью дорожка...
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2 час.
Ирина
Они в России не нужны, совсем. Пусть уезжают.
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2 час.
Уя
Уфимцев я
важнейшая задача сегодня не обновление парка автобусов, а решение проблемы с мигрантами, которых уже более 16 миллионов в стране...
Ответить
7 мин.

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