АдГ приветствует переговоры США и России, но критикует рост военных расходов ЕС

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла поддержал переговоры между Москвой и Вашингтоном, но предупредил о намерениях США увеличить военные расходы ЕС и зависимость от американского оружия, что может ослабить позиции Германии и Европы.
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