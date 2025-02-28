АдГ приветствует переговоры США и России, но критикует рост военных расходов ЕС

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла поддержал переговоры между Москвой и Вашингтоном, но предупредил о намерениях США увеличить военные расходы ЕС и зависимость от американского оружия, что может ослабить позиции Германии и Европы.