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Экономист Сумишевская: снижение цен на маркетплейсе – результат инвестиций в скидки

Экономист Сумишевская: снижение цен на маркетплейсе – результат инвестиций в скидки

Ozon 3 сентября опроверг рост цен для покупателей на фоне атак БПЛА. В компании уточнили, что с 20 августа по 1 сентября, на которые пришлись атаки на склады компании, цены на платформе снизились на 3,5%.

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