Коллаж Новороссии Автор: Александр Тагиров Неконтролируемая миграция привела к тому, что в одной из школ Екатеринбурга почти нет русских учеников.
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Школы среднеазиатских языков в России
единой государственной программы не существует.
Что есть на практике:
Языковые центры при вузах. Центр таджикского языка и культуры в МГЛУ (открыт в 2012 году при поддержке посольства Таджикистана и Таджикского национального университета), аналогичные центры узбекского и казахского языков. Финансирование — совместное: вуз + посольство страны.
Курсы при посольствах. Посольства Узбекистана, Таджикистана, Киргизии в Москве предлагают языковые курсы — за счёт самих посольств.
Волонтёрские и культурные инициативы. «Школа языков мигрантов» в парке «Музеон» (Москва, 2014) — бесплатная, финансировалась грантом Фонда Горчакова и частично за счёт организаторов. Преподавателей искали через посольства и МГЛУ. Просуществовала несколько месяцев, потом столкнулась с проблемой финансирования.
Обсуждение о введении узбекского и таджикского как второго иностранного в школах с высокой долей детей мигрантов. На уровне разговоров и проектов — не реализовано. Сама идея вызвала острую полемику.
Предложение Узбекистана открыть частные школы и детсады для детей мигрантов в России — за счёт диаспоры, по российской образовательной программе. Пока это инициатива, а не работающая система.
Чего нет:
Нет государственных русско-узбекских, русско-таджикских или русско-киргызских школ, финансируемых из бюджета стран Центральной Азии.
Нет программы строительства школ среднеазиатских языков в России за счёт правительств этих стран — даже на уровне обсуждения.
Нет систематической отправки учителей из Узбекистана, Таджикистана или Киргизии для преподавания родного языка детям в России. - И ЭТО расценивается в СМИ среднеазиатских стран, как угнетение, потому что программы по внедрению русского языка в среднеазиатскую среду - госпрограмма из бюджета РФ.
разогнать
Шуму будет много, но, никто ничего не сделает, так и останется.
Мигранты не любят Затулина, он хочет их приравнять с русскими. Русские не любят Затулина, он хочет прировнять мигрантов с русскими.
"В 2025 году наконец был принят закон, запрещающий школам зачислять детей приезжих без знания русского языка." - автор закона, вы не поверите, Затулин... Один из основателей русской общины в 90-х, вы не поверите, Затулин...
Такие школы и классы должны финансировать бывшие союзные республики.