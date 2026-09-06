Шарль Леклер: Мы с Хэмилтоном зашли слишком далеко

Шарль Леклер: Мы с Хэмилтоном зашли слишком далекоОткрытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер признал, что его борьба с напарником Льюисом Хэмилтоном на первых поворотах Гран При Италии вышла за рамки допустимого.