Шарль Леклер: Мы с Хэмилтоном зашли слишком далеко

Шарль Леклер: Мы с Хэмилтоном зашли слишком далекоОткрытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер признал, что его борьба с напарником Льюисом Хэмилтоном на первых поворотах Гран При Италии вышла за рамки допустимого.
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