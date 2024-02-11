Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

Визит британского принца Гарри в Лондон вызвал бурные обсуждения в прессе и в сети. Как только он узнал, что отцу, королю Карлу III, диагностировали онкологическое заболевание (рак простаты), он тут же помчался домой из солнечного Лос-Анджелеса.