Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 524 подписчика

Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

Визит британского принца Гарри в Лондон вызвал бурные обсуждения в прессе и в сети. Как только он узнал, что отцу, королю Карлу III, диагностировали онкологическое заболевание (рак простаты), он тут же помчался домой из солнечного Лос-Анджелеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх