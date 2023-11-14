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  • lady lyudmila
    О чем Вы ? Он хороший певец и человек. Уже стареет и болеет. Пусть спокойно живет.Валерий Леонтьев ...
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    И это депутат. Как такая тупая стала депутатом гд? От нее, как от козла молоко. Гнать гражданку сша из гд. Позорище.Роднина объяснила...

Рок-музыкант Рекшан отозвался на смерть сооснователя «Алисы» Шаталина: «Поколение уходит»

Рок-музыкант Рекшан отозвался на смерть сооснователя «Алисы» Шаталина: «Поколение уходит»

«Это биологическая закономерность» Советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан в беседе с корреспондентом «МК» отозвался на смерть сооснователя легендарной «Алисы» Андрея Шаталина.

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