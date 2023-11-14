Рок-музыкант Рекшан отозвался на смерть сооснователя «Алисы» Шаталина: «Поколение уходит»

«Это биологическая закономерность» Советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан в беседе с корреспондентом «МК» отозвался на смерть сооснователя легендарной «Алисы» Андрея Шаталина.
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