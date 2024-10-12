Вакарчук обрадовался задержаниям уклонистов на концерте «Океана Эльзы» в Киеве

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, известный своими русофобскими заявлениями и активной поддержкой ВСУ, порадовался задержаниям уклонистов во время его вчерашнего концерта в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии