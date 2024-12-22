Политолог считает разводкой сообщения об использовании Арктики в интересах США

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал публикацию Responsible Statecraft о том, что президент США Дональд Трамп может помочь завершить украинский конфликт, предложив американское сотрудничество в арктической сфере.
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