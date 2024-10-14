Чем изволите повоевать с русскими? Ну, собственно, никого и ничем я точно не удивлю. Бесноватая бабка, кавалер ордена Ярослава Мудрого и большого креста ордена «За заслуги перед Литвой», подняла знамя крестового похода на восток, видимо, решив стать последовательницей Наполеона Бонапарта и Адольфа Шикльгрубера-Гитлера.
Чем изволите повоевать с русскими?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Долгожданный перелом налицо: как изменилась оперативная обстановка на Курском и Южнодонецком направлениях На минувшей неделе с переднего края пришло два вроде бы не связанных между собой, но актуальных известия, на которых следует остановить наше внимание. Первое – прогресс в развитии событий в Курском регионе; второе – обнадёживающее по предварительным итогам взаимодействие российских группировок войск «Юг» и «Восток» на Кураховском и Угледарском участках. Материалы от российских военкоров взяты в открытом доступе. Долгожданный перелом налицо ВС РФ начали вытеснять вооружённые формирования ВСУ с Курщины более интенсивно. Наконец-то подразделения 155-й бригады морской пехоты, 1434-го полка им. А. Кадырова «Чечня», 56-го полка 7-й дивизии, а также 56-го, 137-го и 119-го полков 106-й дивизии и 83-й бригады ВДВ практически ликвидировали оккупационную зону в Глушковском р-не близ Весёлого – Обуховки. Южнее Глушково украинские войска выдавлены за Медвежье, прижаты к собственной границе и пытаются цепляться за естественные препятствия у Краснооктябрьского и Нового Пути. Наступательную операцию противника в Глушковском р-не Курской области можно считать провалившейся. Напомню, вторжение киевского режима на этом участке началось 11 сентября в ответ на контратакующие действия россиян. Примерно с четверга усилен натиск одновременно здесь и на обоих флангах основного направления бандеровского вторжения в Суджанском и Кореневском р-нах. Так, наши части продвинулись восточнее и юго-восточнее Коренево, освободив Кремяное и 3 кв. км за ним, выйдя на околицы Зелёного Шляха, Новоивановки и Толстого Луга; идёт разведка боем. По другим сведениям, указанные населённые пункты уже полностью или частично заняты силами группировки «Север». Тяжёлое сражение без видимых результатов продолжается южнее, за Дарьино.
Ответить
20 час.
Юрий Ильинов
Слагаемые успеха В результате механизированной атаки силами батальонной тактической группы смята и прорвана укрофашистская оборона под Любимовкой. Это прежде всего заслуга 22-й бригады спецназа ГУ Генштаба ВС РФ, переброшенной из-под Запорожья. Серьёзными позиционными достижениями можно считать взятие Нижнего Клина Свердликовского сельсовета в Суджанском р-не, а в Кореневском р-не – зачистку Ольговки после окружения двух нацистских батальонов силами 155-й и 810-й бригад морской пехоты соответственно ТОФ и ЧФ. Кроме того, подразделениями 810-й и 40-й (ТОФ) бригад морской пехоты, 11-й бригады ВДВ, 1220-го МСП и батальона «Ахмат» в Суджанском р-не подавлены украинские позиции северо-восточнее Суджи под Мартыновкой и Михайловкой. По информации, требующей перепроверки и подтверждения, наши вышли к северо-западному предместью Суджи. На 2 км вклинились вглубь обороны севернее Малой Локни и окружают отряды террористов юго-восточнее Суджи под Плёхово подразделения 155-й бригады морской пехоты. Это, в том числе, стало возможным благодаря массированным артналётам на Бессаловку, Бондаревщину, Волфино, Искрисковщину, Кислую Дубину, Ободы, Осоевку, Речки, Рыбцы, Степное, Юрьево, Ястребиное в Сумской обл., а также на сами Сумы. Там были сосредоточены вражеские опорники, скопления резервов с транспортными колоннами и перевалочные базы. Таким образом, в Курской обл. на сегодняшний день мы отвоевали без малого 20 населённых пунктов. Имеющиеся проблемы Командованием поставлена задача вышвырнуть захватчиков с Центрального Черноземья до осеннего ненастья и распутицы, когда естественным образом ограничится тактический манёвр. Со следующей недели в ЦФО начинается период дождей, что несколько затруднит освобождение российской территории. Вопрос серьёзный, ведь плохие погодные условия сыграют на руку врагу: украинскиа бригады дозакрепятся, дополнительно оборудовав имеющиеся позиции. В связи с этим мы отводим часть сил перед осенне-зимней кампанией на более подготовленные позиции и одновременно перебрасываем сюда определённые резервы. Не секрет, в самой Судже и вокруг неё враг успел достаточно серьёзно окопаться, что очевидно осложнит разгром вээсушников и выдворение их обратно через границу. Вдобавок усиленные контратаки противника угрожают истощить и ослабить инициативу, которой мы, наконец, завладели. Российским частям желательно как можно быстрее вытеснить фашистскую группировку с Курщины ещё и потому, что она сковывает действия ВС РФ на приоритетных направлениях в ДНР и ослабляет оперативное давление на всю протяжённость ЛБС южнее и севернее Красноармейска. Ведь задействованы оперативные резервы, изначально предназначавшиеся для обеспечения надлежащих темпов наступления в центре СВО, где наметилась успешная перспектива развития ситуации. За Марьинкой такого продвижения до сих пор не наблюдалось Между тем наши штурмовые батальоны прут на Курахово, которое по частоте упоминания в СМИ в последнее время не уступает Дзержинску. Ближайшие населённые пункты Максимильяновка (взята 238-й артбригадой 8-й общевойсковой армии ЮВО) и Островское (взято 150-й мотострелковой дивизией той же армии) – под нашим контролем, так что очередной укрепрайон ВСУ обречён. Бомбардировочная авиация и вертолёты огневой поддержки ВКС ежесуточно совершают на город до двадцати воздушных атак. Силы, действующие к юго-западу от Донецка, продолжают наступательные операции в районе Анновки, Антоновки, Ильинки, Романовки. Под прикрытием лесопосадок они медленно, но уверенно продвигаются к северо-западу от Водяного, общим направлением на Успеновку. В Елизаветовке ракетой класса «воздух-поверхность» Х-38 выведен из строя мост, по которому осуществлялось снабжение украинского плацдарма в Катериновке. Разведчики 14-й бригады спецназа ГУ Генштаба ВС РФ выполняют задачи возле Новоукраинки, бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии ВВО наступают на Богоявленку. Подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО наносят удары вдоль границы ДНР с Запорожской областью под Левадным, Новодаровкой, Ольговским, Ровнополем. Российские передовые части подошли вплотную к Великой Новосёлке. Готовится комбинированная штурмовая операция со стороны Приютного на левом фланге, Старомайорского – Урожайного в центре и Золотой Нивы на правом фланге.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии