Долгожданный перелом налицо: как изменилась оперативная обстановка на Курском и Южнодонецком направлениях На минувшей неделе с переднего края пришло два вроде бы не связанных между собой, но актуальных известия, на которых следует остановить наше внимание. Первое – прогресс в развитии событий в Курском регионе; второе – обнадёживающее по предварительным итогам взаимодействие российских группировок войск «Юг» и «Восток» на Кураховском и Угледарском участках. Материалы от российских военкоров взяты в открытом доступе. Долгожданный перелом налицо ВС РФ начали вытеснять вооружённые формирования ВСУ с Курщины более интенсивно. Наконец-то подразделения 155-й бригады морской пехоты, 1434-го полка им. А. Кадырова «Чечня», 56-го полка 7-й дивизии, а также 56-го, 137-го и 119-го полков 106-й дивизии и 83-й бригады ВДВ практически ликвидировали оккупационную зону в Глушковском р-не близ Весёлого – Обуховки. Южнее Глушково украинские войска выдавлены за Медвежье, прижаты к собственной границе и пытаются цепляться за естественные препятствия у Краснооктябрьского и Нового Пути. Наступательную операцию противника в Глушковском р-не Курской области можно считать провалившейся. Напомню, вторжение киевского режима на этом участке началось 11 сентября в ответ на контратакующие действия россиян. Примерно с четверга усилен натиск одновременно здесь и на обоих флангах основного направления бандеровского вторжения в Суджанском и Кореневском р-нах. Так, наши части продвинулись восточнее и юго-восточнее Коренево, освободив Кремяное и 3 кв. км за ним, выйдя на околицы Зелёного Шляха, Новоивановки и Толстого Луга; идёт разведка боем. По другим сведениям, указанные населённые пункты уже полностью или частично заняты силами группировки «Север». Тяжёлое сражение без видимых результатов продолжается южнее, за Дарьино.

Юрий Ильинов

Слагаемые успеха В результате механизированной атаки силами батальонной тактической группы смята и прорвана укрофашистская оборона под Любимовкой. Это прежде всего заслуга 22-й бригады спецназа ГУ Генштаба ВС РФ, переброшенной из-под Запорожья. Серьёзными позиционными достижениями можно считать взятие Нижнего Клина Свердликовского сельсовета в Суджанском р-не, а в Кореневском р-не – зачистку Ольговки после окружения двух нацистских батальонов силами 155-й и 810-й бригад морской пехоты соответственно ТОФ и ЧФ. Кроме того, подразделениями 810-й и 40-й (ТОФ) бригад морской пехоты, 11-й бригады ВДВ, 1220-го МСП и батальона «Ахмат» в Суджанском р-не подавлены украинские позиции северо-восточнее Суджи под Мартыновкой и Михайловкой. По информации, требующей перепроверки и подтверждения, наши вышли к северо-западному предместью Суджи. На 2 км вклинились вглубь обороны севернее Малой Локни и окружают отряды террористов юго-восточнее Суджи под Плёхово подразделения 155-й бригады морской пехоты. Это, в том числе, стало возможным благодаря массированным артналётам на Бессаловку, Бондаревщину, Волфино, Искрисковщину, Кислую Дубину, Ободы, Осоевку, Речки, Рыбцы, Степное, Юрьево, Ястребиное в Сумской обл., а также на сами Сумы. Там были сосредоточены вражеские опорники, скопления резервов с транспортными колоннами и перевалочные базы. Таким образом, в Курской обл. на сегодняшний день мы отвоевали без малого 20 населённых пунктов. Имеющиеся проблемы Командованием поставлена задача вышвырнуть захватчиков с Центрального Черноземья до осеннего ненастья и распутицы, когда естественным образом ограничится тактический манёвр. Со следующей недели в ЦФО начинается период дождей, что несколько затруднит освобождение российской территории. Вопрос серьёзный, ведь плохие погодные условия сыграют на руку врагу: украинскиа бригады дозакрепятся, дополнительно оборудовав имеющиеся позиции. В связи с этим мы отводим часть сил перед осенне-зимней кампанией на более подготовленные позиции и одновременно перебрасываем сюда определённые резервы. Не секрет, в самой Судже и вокруг неё враг успел достаточно серьёзно окопаться, что очевидно осложнит разгром вээсушников и выдворение их обратно через границу. Вдобавок усиленные контратаки противника угрожают истощить и ослабить инициативу, которой мы, наконец, завладели. Российским частям желательно как можно быстрее вытеснить фашистскую группировку с Курщины ещё и потому, что она сковывает действия ВС РФ на приоритетных направлениях в ДНР и ослабляет оперативное давление на всю протяжённость ЛБС южнее и севернее Красноармейска. Ведь задействованы оперативные резервы, изначально предназначавшиеся для обеспечения надлежащих темпов наступления в центре СВО, где наметилась успешная перспектива развития ситуации. За Марьинкой такого продвижения до сих пор не наблюдалось Между тем наши штурмовые батальоны прут на Курахово, которое по частоте упоминания в СМИ в последнее время не уступает Дзержинску. Ближайшие населённые пункты Максимильяновка (взята 238-й артбригадой 8-й общевойсковой армии ЮВО) и Островское (взято 150-й мотострелковой дивизией той же армии) – под нашим контролем, так что очередной укрепрайон ВСУ обречён. Бомбардировочная авиация и вертолёты огневой поддержки ВКС ежесуточно совершают на город до двадцати воздушных атак. Силы, действующие к юго-западу от Донецка, продолжают наступательные операции в районе Анновки, Антоновки, Ильинки, Романовки. Под прикрытием лесопосадок они медленно, но уверенно продвигаются к северо-западу от Водяного, общим направлением на Успеновку. В Елизаветовке ракетой класса «воздух-поверхность» Х-38 выведен из строя мост, по которому осуществлялось снабжение украинского плацдарма в Катериновке. Разведчики 14-й бригады спецназа ГУ Генштаба ВС РФ выполняют задачи возле Новоукраинки, бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии ВВО наступают на Богоявленку. Подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО наносят удары вдоль границы ДНР с Запорожской областью под Левадным, Новодаровкой, Ольговским, Ровнополем. Российские передовые части подошли вплотную к Великой Новосёлке. Готовится комбинированная штурмовая операция со стороны Приютного на левом фланге, Старомайорского – Урожайного в центре и Золотой Нивы на правом фланге.