Железная дорога - зона повышенной опасности

В преддверии зимних каникул 20 декабря представители Бобруйской дистанции пути провели профилактическую беседу с учащимися о правилах безопасного поведения на дороге и объектах железнодорожного транспорта.
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