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Хуснуллин: лимиты по семейной ипотеке почти сняты

Лимиты по госпрограмме "Семейная ипотека" практически сняты, заявил журналистам в четверг, 26 декабря, после заседания правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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