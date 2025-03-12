В Приладожье откроется филиал киностудии «Ленфильм»

«Ленфильм» откроет свой филиал в Сортавальском муниципальном округе Карелии. Летом 2025 года стартуют съемки первой кинокартины, приуроченной к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, рассказал ТАСС глава округа Сергей Крупин.
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