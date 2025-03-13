Директора Нижегородского института управления заподозрили во взяточничестве

Громкое задержание произошло в одном из ведущих нижегородских вузов. Директора Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, депутата областного Заксобрания Александра Парамонова заподозрили по взяточничестве.
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