История безграничной храбрости: Вдова русского бойца рассказала, как её муж сбежал из плена ВСУ

Собеседница "RT" поделилась историей о своём муже, которому удалось помочь товарищу и сбежать из украинского пленаВ селе Работино Запорожской области от рук украинских боевиков погиб русский боец из Ржева Григорий Л.
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