Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю благодаря ИИ

Миллиардер Билл Гейтс в интервью для подкаста What Now? на платформе Spotify предсказал, что по мере развития искусственного интеллекта человечество в будущем сможет перейти на сокращенную трехдневную рабочую неделю .
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