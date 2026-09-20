Профицит текущего счета платежного баланса резко сжался в июле. Индекс промышленного оптимизма не удержал позитивную динамикучитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не просто переста...
- ЕК Поджечь Париж, пр...
- Первый в России в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым