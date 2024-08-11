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Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни

В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили на сайте Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского, в котором она служила 45 лет.

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