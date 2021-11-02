За что русских уважают и презирают

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗа что русских уважают и презирают Русские – самая парадоксальная и антиномичная нация, о чём ещё Бердяев писал в своей работе «Судьба России».Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвера курьянова (гончарова)Русские дружны в неисполнении законов, зачем тогда их писать вообще, плодить депутатов, которые в основном пишут для себя все законы. Эти лживые депутаты рвутся туда за зарплатой и больше ни за чем.Николай СмирновЕсли в стране хорошие чиновники и плохие законы, народ живёт хорошо, если плохие чиновники и наилучшие законы народ живёт в нищете и бесправии.TFTatyana FedotovaРусские за волю. Воля - это внутренняя свобода. Справедливость для русского - вот главный закон. Законы не всегда справедливы. Поэтому они и отвергаются. Законы всегда пишут под богатых и сильных. Сами для себя богатые пишут. Поэтому русские не любят власть, начальство. Но жрать то надо, семью кормить надо. Терпят уродов богатых сколько могут. Но любое терпение не бесконечно. И если уж русский мужик взялся за вилы. Всё! Живыми буржуи не уйдут. Русские как пружина. Сжимается, сжимается, но уж если разожмётся- мало никому не покажется. Это и про внешние обиды, и про внутренние. На хорошее русские добром отвечают. А обман и несправедливость всегда помнят. Просто считается, что с гавном лучше не связываться, пока жить ещё можно. Войны русские не хотят. Русские - мирные люди. Русский человек умеет приспосабливаться к жизни и на льдине может семью прокормить в случае необходимости. Русские не жалуются, но гнев копят. И если уж слишком развоняется враг или урод - успокоят. И дружить русские умеют, и любить. По русски- это значит честно, от души, забывая о себе. Поэтому не надо плохо о русских. У русских есть душа. У остальных , похоже, душа отсохла или продана дьяволу.Ольга КожемякинаКакой-то дебильный высер из серии "черный юмор"!Вячеслав 5Чёрный юмор для вас будет тогда.когда ночью будете одна и встретите чужих и на помощь никто не придёт-это будет уже трагедия.AННА МОСКВА (.)У русского народа характер складывается из доброты, даровитости, трудолюбия, терпеливости, верности, мужества, гостеприимства, отзывчивости, религиозности....Что мешает нам быть добрее к людям, природе, ко всему, что нас окружает? В советское время мы никогда не смотрели, кто какой национальности, мы дружили искренне, а сейчас откуда столько злобы друг к другу?Остальные нации нашим добром пользуются , в ответ плюют в лицаRoman TannenbergЗахотели стать Западом, - вот и стали.AННА МОСКВА (.)Россияне не собирались стать Западом.Сергей ПоловинкоСЛАВЯНЕНиколай СмирновНичего загадочного в нас русских нет, страна у нас загадочная, большая и необычная и история намного древнее, чем у Европы. А то что чурок не давим, как тараканов, власть у нас такая, либерасовская прозападная, добрая к мигрантам, иначе они бы у нас боялись на улице показаться. Но если уж русские берутся за дело никаким мигрантам мало не кажется. Однажды видел, как на вокзале трое парней здоровенного мужика задержали, а он принялся звать на помощь. Оказалось это кэгэбэшники в штатском захватили особо опасного преступника. Народ пробовал вмешаться, но когда увидели удостоверения, мужики помогли упаковать бандита.Вячеслав 5Написано хорошо.а вот толку на грош?- у нас много силовых структур? чем заняты? ловят бомжей?Православный Коммунист Православный КоммунистБЕРДЯЕВ САМ ПЕДЕРАСТ ! ИУДА И ФАШИСТСКАЯ ПОДСТИЛКА !Комментировать
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