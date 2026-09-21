Колумбия: трое солдат были убиты и еще четверо ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) предполагаемыми бывшими диссидентами из ФАРК в районе Ла-Унион муниципалитета Ла-Макарена, департамент Мета, ранее в тот же день.